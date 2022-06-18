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Зведення Генштабу: Серед росіян дедалі більше дезертирства

Анастасія КалатурСубота, 18 червня 2022, 07:10

Серед росіян дедалі більше дезертирів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу наших сил на   кордон   та в тил російського угруповання військ на Слов’янському напрямку. Для відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи ворог планує прокласти    залізничні  гілки. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.

На Слов’янському напрямку   зусилля ворог зосереджує на   наступі у напрямку   Слов’янська, бої тривають. Агресор стріляв з артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка. В районі   Краснопілля намагався відновити штурм, бої тривають.

На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку активних дій не вів. Обстріляв із артилерії райони Сидорового та Маяків.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового. Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку, окрім наших позицій, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.

Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли.  У результаті вогневого ураження нашими силами підрозділи  11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу  зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Володимирівка, Новосілка та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку для стримування наших військ, ворог обстрілював із артилерії, мінометів і РСЗВ райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине. Противник намагається вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій та мінувати небезпечні ділянки вздовж   Інгульця.

За наявною інформацією, протягом минулої доби наші підрозділи   знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Наразі інформація уточнюється.

Продовжуються підриви складів боєприпасів ворога.

Теми: війна
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