Сводка Генштаба: Среди россиян все больше дезертирства

Среди россиян все больше дезертиров.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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На Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода наших сил на границу и в тыл российской группировки войск на Славянском направлении. Для восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы враг планирует проложить железнодорожные ветви. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

На Славянском направлении усилия враг сосредотачивает на наступлении в направлении Славянска, бои продолжаются. Агрессор стрелял из артиллерии в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. В районе Краснополья пытался возобновить штурм, бои продолжаются.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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На Лиманском направлении активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Сидорового и Маяков.

На Северодонецком направлении противник продолжает огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового. Продолжаются боевые действия за Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели.

На Бахмутском направлении, кроме наших позиций, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое.

Недалеко от Гирского, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли. В результате огневого поражения нашими силами подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Опытное, Владимировка, Новоселка и Щербаки.

На Южнобужском направлении для сдерживания наших войск враг обстреливал из артиллерии, минометов и РСЗО районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль Ингульца.

По имеющейся информации, за прошедшие сутки наши подразделения уничтожили как минимум 30 единиц различной техники и вооружения врага. В настоящее время информация уточняется.

Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага.