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Вночі над Одещиною збили 2 крилаті ракети – ОВА

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 07:54
Вночі над Одещиною збили 2 крилаті ракети – ОВА
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Уночі 18 червня збройні сили України збили дві російські крилаті ракети, які окупанти випустили з території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, Одеська міська рада з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь" у Telegram

Пряма мова Братчука: "Вночі ворог атакував Одещину ракетами, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Дякую нашим військовим за гарно виконану роботу – дві смертоносні пташки знищено".

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Деталі: За даними ОК "Південь", ворог атакував Одещину крилатими ракетами "Онікс".

За словами Братчука, у Чорному морі продовжує перебувати угрупування Чорноморського флоту:  2 кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі.

Речник голови ОВА підкреслив, що загроза ракетного удару залишається дуже високою.

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Теми: Одеська областьвійна
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