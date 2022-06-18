Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вночі над Одещиною збили 2 крилаті ракети – ОВА

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 07:54
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Уночі 18 червня збройні сили України збили дві російські крилаті ракети, які окупанти випустили з території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, Одеська міська рада з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь" у Telegram

Пряма мова Братчука: "Вночі ворог атакував Одещину ракетами, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Дякую нашим військовим за гарно виконану роботу – дві смертоносні пташки знищено".

Деталі: За даними ОК "Південь", ворог атакував Одещину крилатими ракетами "Онікс".

За словами Братчука, у Чорному морі продовжує перебувати угрупування Чорноморського флоту:  2 кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі.

Речник голови ОВА підкреслив, що загроза ракетного удару залишається дуже високою.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Одеська областьвійна
Головне сьогодні

Обмін 5 на 5: Україна забрала з полону цивільних, яких росіяни захопили на Київщині

Медведєв про перемовини після контрнаступів ЗСУ: Якщо буде з ким говорити

Данілов дорікнув Арахамії й Подоляку за "жонглювання" цифрами втрат ЗСУ

відео Зеленський приїхав у Миколаїв

фото, оновлено від 13:07У Херсоні підірвали автівку начальника колонії, який перейшов на бік росіян

Кличко пообіцяв уберегти Протасів Яр від забудови у пам'ять про Ратушного

Усі новини...
Одеська область
Підбите російське судно "Васілій Бех" затонуло – Одеська ОВА
На Одещині врятували кошенят рідкісного лісового кота
Ворог вдарив ракетами по Одещині, але вони не долетіли - ОК "Південь"
Останні новини
18:12
Сотні британських десантників не допустили до навчань НАТО через участь в оргії
17:50
У РФ прогнозують скорочення видобутку вугілля на фоні ембарго
17:47
Обмін 5 на 5: Україна забрала з полону цивільних, яких росіяни захопили на Київщині
17:40
"Якщо ви стали на коліна перед Путіним, шанси врятуватися близькі до нуля" – Руденко
17:39
Поліцейські Хмельниччини забрали з місця злочину трьох хом’яків, тепер обирають їм імена
17:32
ВІДЕОУ Чорному морі готові до запуску 20 ракет типу "Калібр" – ОК "Південь"
17:14
фото12 тисяч доларів для виїзду чоловіка за кордон: на Закарпатті викрили схему
17:00
У Німеччині розглядають впровадження маскового режиму з жовтня по Великдень
16:39
фотоХарків обстріляли ракетою, що лишає обманний слід – ЗМІ
16:39
Шмигаль сказав, коли Кабмін представить план відновлення
Усі новини...