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Ночью над Одесщиной сбили 2 крылатые ракеты – ОВА

Ирина БалачукСуббота, 18 июня 2022, 07:54
Фото иллюстративное с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Ночью 18 июня вооруженные силы Украины сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные оккупантами с территории временно оккупированного Крыма.

Источник: пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, Одесский городской совет со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг" в Telegram

Прямая речь Братчука: "Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами, летевшими с территории временно оккупированного Крыма. Спасибо нашим военным за хорошо выполненную работу – две смертоносные птички уничтожены".

Детали: По данным ОК "Юг", враг атаковал Одесщину крылатыми ракетами "Оникс".

По словам Братчука, в Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота: 2 корабли-ракетоносцы, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.

Спикер главы ОВА подчеркнул, что угроза ракетного удара остается очень высокой.

Темы: Одесская областьвойна
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