Польща закликає швидко запровадити сьомий пакет санкцій проти Росії

Польський уряд закликав до додаткових санкцій проти Росії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"З нашої точки зору, сьомий пакет санкцій має бути запроваджений якомога швидше. Ми повинні продовжувати тиск", - сказав Ясіна.

Реклама:

Заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач зазначив, що шостий пакет санкцій сильно вдарив по Росії, але "ми ще не змогли достатньо послабити Путіна та його військову машину".

"Нам потрібні подальші та жорсткіші санкції", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що у проєкті комюніке за підсумками саміту лідерів ЄС немає згадок про сьомий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав ЄС готувати сьомий пакет санкцій, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав листа з баченням України щодо сьомого пакета.

Нагадаємо, шостий санкційний пакет погоджувався з труднощами через болючість питання нафтового ембарго, зокрема через позицію Угорщини. Також під тиском Будапешта із санкційного списку виключили патріарха Кирила.

З огляду на це у Євросоюзі активізувалися заклики змінити принцип одностайного ухвалення рішень щодо зовнішньої політики. Такий заклик міститься у тому числі в резолюції Європарламенту.

Більше у відео: Ембарго, гроші, Орбан, "патріарх" Кирил: саміт ЄС, що став переможним для України