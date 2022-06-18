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Польша призывает быстро ввести седьмой пакет санкций против России

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 08:30

Польское правительство призвало к дополнительным санкциям против России в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Об этом заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"С нашей точки зрения, седьмой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Мы должны продолжать давление", - сказал Ясина.

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Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что шестой пакет санкций сильно ударил по России, "но мы еще не смогли достаточно ослабить Путина и его военную машину.

"Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в проекте коммюнике по итогам саммита лидеров ЕС нет упоминаний о седьмом пакете санкций против России за развязанную ею войну.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС готовить седьмой пакет санкций, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал письмо с видением Украины по седьмому пакету.

Напомним, шестой санкционный пакет согласовывали со сложностями из-за болезненности вопроса нефтяного эмбарго, в частности из-за позиции Венгрии. Также под давлением Будапешта из санкционного списка исключили патриарха Кирилла.

Учитывая это, в Евросоюзе активизировались призывы изменить принцип единогласного принятия решений по внешней политике. Такой призыв содержится, в том числе, в резолюции Европарламента.

Больше в видео: Эмбарго, деньги, Орбан, "патриарх" Кирилл: саммит ЕС, ставший победным для Украины

Темы: ПольшаРосcиясанкции
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