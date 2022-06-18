Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол ЄС – Лаврову: з Молдови не намагаються зробити "другу Україну"

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 09:17

Очільник представництва ЄС у Молдові Яніс Мажейкс у п'ятницю відповів на слова міністра закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова про те, що Захід нібито намагається зробити з Молдови "другу Україну".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Зазвичай ми не коментуємо заяви міністра закордонних справ Росії. Однак я хотів би тут чітко заявити: ЄС не робить жодних спроб перетворити Молдову на другу Україну. Ми прагнемо підтримати Молдову в її спробах стати ще кращими",  – наголосив Мажейкс.

Він додав, що ЄС виступає за ті цінності, які також підтримує молдавський народ, що проголосував за представників, які виступають за реформи та Європу. І Брюссель готовий підтримати Молдову на цьому шляху.

Нагадаємо, кілька днів тому Лавров заявив, що Молдову нібито намагаються перетворити у "другу Україну". Він додав, що більшість населення Молдови проти вступу країни до ЄС, і стверджує, що країна "розігрує роль".

У п'ятницю Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Молдові європейську перспективу та статус кандидата на вступ до Євросоюзу, як і Україні.

Офіційне рішення щодо статусу мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяМЗС
Головне сьогодні

Обмін 5 на 5: Україна забрала з полону цивільних, яких росіяни захопили на Київщині

Медведєв про перемовини після контрнаступів ЗСУ: Якщо буде з ким говорити

Данілов дорікнув Арахамії й Подоляку за "жонглювання" цифрами втрат ЗСУ

відео Зеленський приїхав у Миколаїв

фото, оновлено від 13:07У Херсоні підірвали автівку начальника колонії, який перейшов на бік росіян

Кличко пообіцяв уберегти Протасів Яр від забудови у пам'ять про Ратушного

Усі новини...
Росія
Росіяни вдарили 6 ракетами по Кременчуцькому НПЗ, ще двома по ТЕЦ
Польща закликає швидко запровадити сьомий пакет санкцій проти Росії
WSJ: Росія стала більш провокаційна в Сирії
Останні новини
18:12
Сотні британських десантників не допустили до навчань НАТО через участь в оргії
17:50
У РФ прогнозують скорочення видобутку вугілля на фоні ембарго
17:47
Обмін 5 на 5: Україна забрала з полону цивільних, яких росіяни захопили на Київщині
17:40
"Якщо ви стали на коліна перед Путіним, шанси врятуватися близькі до нуля" – Руденко
17:39
Поліцейські Хмельниччини забрали з місця злочину трьох хом’яків, тепер обирають їм імена
17:32
ВІДЕОУ Чорному морі готові до запуску 20 ракет типу "Калібр" – ОК "Південь"
17:14
фото12 тисяч доларів для виїзду чоловіка за кордон: на Закарпатті викрили схему
17:00
У Німеччині розглядають впровадження маскового режиму з жовтня по Великдень
16:39
фотоХарків обстріляли ракетою, що лишає обманний слід – ЗМІ
16:39
Шмигаль сказав, коли Кабмін представить план відновлення
Усі новини...