Посол ЄС – Лаврову: з Молдови не намагаються зробити "другу Україну"

Очільник представництва ЄС у Молдові Яніс Мажейкс у п'ятницю відповів на слова міністра закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова про те, що Захід нібито намагається зробити з Молдови "другу Україну".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Зазвичай ми не коментуємо заяви міністра закордонних справ Росії. Однак я хотів би тут чітко заявити: ЄС не робить жодних спроб перетворити Молдову на другу Україну. Ми прагнемо підтримати Молдову в її спробах стати ще кращими", – наголосив Мажейкс.

Він додав, що ЄС виступає за ті цінності, які також підтримує молдавський народ, що проголосував за представників, які виступають за реформи та Європу. І Брюссель готовий підтримати Молдову на цьому шляху.

Нагадаємо, кілька днів тому Лавров заявив, що Молдову нібито намагаються перетворити у "другу Україну". Він додав, що більшість населення Молдови проти вступу країни до ЄС, і стверджує, що країна "розігрує роль".

У п'ятницю Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Молдові європейську перспективу та статус кандидата на вступ до Євросоюзу, як і Україні.

Офіційне рішення щодо статусу мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.