Посол ЕС – Лаврову: из Молдовы не пытаются сделать "вторую Украину"

Глава представительства ЕС в Молдове Янис Мажейкс в пятницу ответил на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Запад якобы пытается сделать из Молдовы "вторую Украину".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Обычно мы не комментируем заявления министра иностранных дел России. Однако я хотел бы здесь четко заявить: ЕС не делает никаких попыток превратить Молдову во вторую Украину. Мы стремимся поддержать Молдову в ее попытках стать еще лучше", - подчеркнул Мажейкс.

Он добавил, что ЕС выступает за те ценности, которые также поддерживает молдавский народ, проголосовавший за представителей, выступающих за реформы и Европу. Брюссель готов поддержать Молдову на этом пути.

Напомним, несколько дней назад Лавров заявил, что Молдову якобы пытаются превратить во "вторую Украину". Он добавил, что большинство населения Молдовы против вступления страны в ЕС и утверждает, что страна "разыгрывает роль".

В пятницу Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Молдове европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз, как и Украине.

Официальное решение о статусе должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.