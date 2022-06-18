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Російські окупанти вже вбили 323 дитини в Україні

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 09:22
Російські окупанти вже вбили 323 дитини в Україні
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

Від рук російських загарбників в Україні вже загинуло 323 дитини, понад 583 отримали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Станом на ранок 18 червня більше ніж 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 323 дитини загинуло та понад 583 поранено".

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Деталі: В Офісі генпрокурора підкреслили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (301), Харківській (170), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (54), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (30) та Сумській (17) областях.

Зокрема, 16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток.

17 червня через обстріл окупантами м. Миколаїв отримав поранення 7-річний хлопчик.

14 червня росіяни у результаті артилерійського обстрілу смт. Савинці Ізюмського району Харківської області поранили 15-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 028 закладів освіти, з них 209 зруйновані повністю.

Теми: Росіявійнажертвидіти
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