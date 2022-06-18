Российские оккупанты уже убили 323 ребенка в Украине

От рук российских захватчиков в Украине уже погибли 323 ребенка, более 583 получили ранения.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По состоянию на утро 18 июня более 906 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 323 ребенка погибли и более 583 ранены".

Детали: В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (301), Харьковской (170), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (54), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (30) и Сумской (17) областях.

В частности, 16 июня в результате взрыва вражеской ракеты на территории жилого дома в одном из сел Пологовского района Запорожской области погиб 14-летний подросток.

17 июня из-за обстрела оккупантами Николаева получил ранение 7-летний мальчик.

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14 июня россияне в результате артиллерийского обстрела пгт. Савинцы Изюмского района Харьковской области ранили 15-летнюю девочку.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 028 учебных заведений, из них 209 разрушены полностью.