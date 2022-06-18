Захисники вже знищили 33 350 окупантів, 14 кораблів і 216 літаків
Субота, 18 червня 2022, 09:39
Росія продовжує нести втрати у кровопролитній війні в Україні – за 115 днів протистояння захисники знищили 33 350 окупантів, 1 465 російських танків, 14 кораблів, 216 літаків та 739 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 465 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10) од,
- артилерійських систем – 739 (+5) од,
- РСЗВ – 233 (+0) од,
- засобів ППО – 98 (+1) од,
- літаків – 216 (+1) од,
- гелікоптерів – 180 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1) од,
- крилатих ракет – 129 (+0) од,
- кораблів/катерів – 14 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17) од,
- спеціальної техніки – 55 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.
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