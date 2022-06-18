Захисники вже знищили 33 350 окупантів, 14 кораблів і 216 літаків

Росія продовжує нести втрати у кровопролитній війні в Україні – за 115 днів протистояння захисники знищили 33 350 окупантів, 1 465 російських танків, 14 кораблів, 216 літаків та 739 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 465 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10) од,

артилерійських систем – 739 (+5) од,

РСЗВ – 233 (+0) од,

засобів ППО – 98 (+1) од,

літаків – 216 (+1) од,

гелікоптерів – 180 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1) од,

крилатих ракет – 129 (+0) од,

кораблів/катерів – 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17) од,

спеціальної техніки – 55 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.