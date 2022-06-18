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Захисники вже знищили 33 350 окупантів, 14 кораблів і 216 літаків

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 09:39
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у кровопролитній війні в Україні – за 115 днів протистояння захисники знищили 33 350 окупантів, 1 465 російських танків, 14 кораблів, 216 літаків та 739 артилерійських систем.  

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 465 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10) од,
  • артилерійських систем – 739 (+5) од,
  • РСЗВ – 233 (+0) од,
  • засобів ППО – 98 (+1) од,
  • літаків – 216 (+1) од,
  • гелікоптерів – 180 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1) од,
  • крилатих ракет – 129 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 14 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17) од,
  • спеціальної техніки – 55 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.  

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Теми: Росіявійна
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