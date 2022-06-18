Защитники уже уничтожили 33 350 оккупантов, 14 кораблей и 216 самолетов

Россия продолжает нести потери в кровопролитной войне в Украине – за 115 дней противостояния защитники уничтожили 33 350 оккупантов, 1 465 российских танков, 14 кораблей, 216 самолетов и 739 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 465 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 573 (+10) ед,

артиллерийских систем – 739 (+5) ед,

РСЗО – 233 (+0) ед,

средств ПВО – 98 (+1) ед,

самолетов – 216 (+1) ед,

вертолетов – 180 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1) ед,

крылатых ракет – 129 (+0) ед,

кораблей/катеров – 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17) ед,

специальной техники – 55 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.