Защитники уже уничтожили 33 350 оккупантов, 14 кораблей и 216 самолетов
Суббота, 18 июня 2022, 09:39
Россия продолжает нести потери в кровопролитной войне в Украине – за 115 дней противостояния защитники уничтожили 33 350 оккупантов, 1 465 российских танков, 14 кораблей, 216 самолетов и 739 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 465 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 573 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 739 (+5) ед,
- РСЗО – 233 (+0) ед,
- средств ПВО – 98 (+1) ед,
- самолетов – 216 (+1) ед,
- вертолетов – 180 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1) ед,
- крылатых ракет – 129 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 14 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17) ед,
- специальной техники – 55 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.
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