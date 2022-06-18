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Защитники уже уничтожили 33 350 оккупантов, 14 кораблей и 216 самолетов

Ирина БалачукСуббота, 18 июня 2022, 09:39
Защитники уже уничтожили 33 350 оккупантов, 14 кораблей и 216 самолетов
Украинские защитники. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в кровопролитной войне в Украине – за 115 дней противостояния защитники уничтожили 33 350 оккупантов, 1 465 российских танков, 14 кораблей, 216 самолетов и 739 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 465 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 573 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 739 (+5) ед,
  • РСЗО – 233 (+0) ед,
  • средств ПВО – 98 (+1) ед,
  • самолетов – 216 (+1) ед,
  • вертолетов – 180 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 129 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 14 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17) ед,
  • специальной техники – 55 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

Темы: Росcиявойна
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