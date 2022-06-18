Україна опублікувала свої відповіді на опитувальник ЄС щодо членства

На урядовому сайті опублікували відповіді України в опитувальнику ЄС для набуття статусу країни-кандидата в блоці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, на Євроінтеграційному порталі оприлюднені як обидві частини самого опитувальника ЄС, так і українські відповіді на нього.

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28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

В середині квітня Україна відправила Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС. Заповнення другої і фінальної частини опитувальника Київ завершив 9 травня.

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

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Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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