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Украина опубликовала свои ответы на опросник ЕС по членству

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 09:51

На правительственном сайте опубликовали ответы Украины в опроснике ЕС для получения статуса страны-кандидата в блоке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Да, на Евроинтеграционном портале обнародованы как обе части самого опросника ЕС, так и украинские ответы на него.

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28 февраля, через 4 дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру.

В середине апреля Украина отправила Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки возможности получить статус кандидата в члены ЕС. Заполнение второй и финальной части опросника Киев завершил 9 мая.

17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

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Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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Смотрите также видео: 7 условий и шаг к членству: что в решении статуса кандидата в ЕС записал Брюссель.

Темы: УкраинаЕС
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