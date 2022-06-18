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Меркель про "Північний потік-2": у певному сенсі газ не був зброєю Росії

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 11:02

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає хибним своє рішення дозволити будівництво "Північного потоку-2" і що це поставило Україну в більш вразливу позицію щодо Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Меркель заявила в інтерв’ю RND.

"Я вірила у зміни не шляхом торгівлі, а у зв’язку з торгівлею із другою найбільшою ядерною державою світу", – зазначила колишня канцлерка.

Саме на цьому тлі вона вважала виправданим будівництво "Північного потоку-2" після укладання Мінських домовленостей.

Меркель при цьому не вважає, що газопровід поставив Україну у більш вразливе становище.

"Тоді міркували так: якщо "Північний потік-2" запрацює, Путін не буде постачати газ через Україну або навіть нападе на неї", – сказала вона і додала, що перед вторгненням Росії жоден кубічний метр газу так і не постачався трубопроводом.

"У цьому сенсі газ не був зброєю (Росії)", – підсумувала Меркель.

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У тому ж інтерв'ю колишня канцлерка Німеччини припустила, що її відставка з посади глави уряду могла вплинути на рішення Владіміра Путіна почати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, у травні уряд Німеччини відкинув припущення про те, що він може активувати газопровід "Північний потік-2" із Росії до Німеччини, щоб компенсувати скорочення потоків газу через Україну.

Теми: МеркельРосія
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