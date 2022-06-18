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Меркель о "Северном потоке-2": в определенном смысле газ не был оружием России

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 11:02

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает ошибочным свое решение разрешить строительство "Северного потока-2" и что это поставило Украину в более уязвимую позицию по отношению к России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Меркель заявила в интервью RND.

"Я верила в изменения не путем торговли, а в связи с торговлей со вторым крупнейшим ядерным государством мира", - отметила бывший канцлер.

Именно на этом фоне она считала оправданным строительство "Северного потока-2" после заключения Минских договоренностей.

Меркель при этом не считает, что газопровод поставил Украину в более уязвимое положение.

"Тогда размышляли так: если "Северный поток-2" заработает, Путин не будет поставлять газ через Украину или даже нападет на нее", – сказала она и добавила, что перед вторжением России ни один кубический метр газа так и не снабжался трубопроводом.

"В этом смысле газ не был оружием (России)", – подытожила Меркель.

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В том же интервью бывший канцлер Германии предположила, что ее отставка с должности главы правительства могла повлиять на решение Владимира Путина начать полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, в мае правительство Германии отвергло предположение о том, что оно может активировать газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину.

Темы: МеркельРосcия
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