Зеленська заявила, що від війни щодня гине дві дитини і що відмова ЄС буде "перемогою" РФ

Перша леді України Олена Зеленська закликала європейців не забувати про війну і надати Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі, бо відмову в цьому Росія сприйме як власну перемогу.

Джерело: Олена Зеленська в онлайн-зверненні на події, присвяченій 10-річчю заснування Аспен Інституту Центральна Європа

Пряма мова: "Багато людей за ці майже чотири місяці, що триває російська агресія, кажуть мені, що їм важко навіть читати новини про Україну. Я дуже їх розумію. Кожній нормальній людині, яка має емпатію, важко щодня дізнаватися, як ракети прилетіли в чийсь дім, прямо в кімнату, і вбили там сім‘ю.

Важко читати про розстріл евакуаційної колони із написом "Діти". Неймовірно усвідомлювати, що щодня в Україні гине дві дитини.

Важко дивитися на світлини понівечених міст, на провалля замість вікон, на людей у лікарнях, які травмовані від мінно-вибухових поранень".

Деталі: Олена Зеленська закликала випускників Аспен Інституту використати своє лідерство, щоб Україна продовжувала мати союзників, аби правда про жорстокість та цинізм Росії постійно звучала на світовій арені.

Перша леді зазначила, що її звернення прозвучало у Чехії, яка головуватиме в ЄС, коли там вирішуватиметься доля членства для України.

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На думку Зеленської, попри війну Україні варто надати шанс на членство в ЄС, бо війна йде за захист Євросоюзу та європейський цінностей також, за право людей вільно жити у свої країні.

Пряма мова: "Якщо може бути більш антиєвропейська сила нині, зараз ми протистоїмо їй. Якщо зараз ЄС відмовить Україні, Росія сприйме це як бажану перемогу над усією Європою, а ще – зрозуміє, що у Європі немає єдності. Світ не може зробити агресору такий подарунок. Хоча б заради власної безпеки…

Якщо не встоїмо ми, війна просунеться далі".