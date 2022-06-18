Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленська заявила, що від війни щодня гине дві дитини і що відмова ЄС буде "перемогою" РФ

Олена РощінаСубота, 18 червня 2022, 11:11
Зеленська заявила, що від війни щодня гине дві дитини і що відмова ЄС буде перемогою РФ
олена Зеленська, скриншот

Перша леді України Олена Зеленська закликала європейців не забувати про війну і надати Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі, бо відмову в цьому Росія сприйме як власну перемогу.

Джерело: Олена Зеленська в онлайн-зверненні на події, присвяченій 10-річчю заснування Аспен Інституту Центральна Європа

Пряма мова: "Багато людей за ці майже чотири місяці, що триває російська агресія, кажуть мені, що їм важко навіть читати новини про Україну. Я дуже їх розумію. Кожній нормальній людині, яка має емпатію, важко щодня дізнаватися, як ракети прилетіли в чийсь дім, прямо в кімнату, і вбили там сім‘ю. 

Реклама:

Важко читати про розстріл евакуаційної колони із написом "Діти". Неймовірно усвідомлювати, що щодня в Україні гине дві дитини. 

Важко дивитися на світлини понівечених міст, на провалля замість вікон, на людей у лікарнях, які травмовані від мінно-вибухових поранень".

Деталі: Олена Зеленська закликала випускників Аспен Інституту використати своє лідерство, щоб Україна продовжувала мати союзників, аби правда про жорстокість та цинізм Росії постійно звучала на світовій арені.

ВІДЕО ДНЯ

Перша леді зазначила, що її звернення прозвучало у Чехії, яка головуватиме в ЄС, коли там вирішуватиметься доля членства для України.

На думку Зеленської, попри війну Україні варто надати шанс на членство в ЄС, бо війна йде за захист Євросоюзу та європейський цінностей також, за право людей вільно жити у свої країні.

Пряма мова: "Якщо може бути більш антиєвропейська сила нині, зараз ми протистоїмо їй. Якщо зараз ЄС відмовить Україні, Росія сприйме це як бажану перемогу над усією Європою, а ще – зрозуміє, що у Європі немає єдності. Світ не може зробити агресору такий подарунок. Хоча б заради власної безпеки…

Якщо не встоїмо ми, війна просунеться далі".

Теми: війнадітиєвроінтеграціяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: