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Зеленская заявила, что от войны ежедневно погибает два ребенка и что отказ ЕС будет "победой" РФ

Елена РощинаСуббота, 18 июня 2022, 11:11
Елена Зеленская, скриншот

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала европейцев не забывать о войне и предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе, потому что отказ в этом Россия воспримет как победу.

Источник: Елена Зеленская в онлайн-обращении на событии, посвященном 10-летию основания Аспен Института Центральная Европа

Прямая речь: "Многие за эти почти четыре месяца, которые длится российская агрессия, говорят мне, что им тяжело даже читать новости об Украине. Я очень их понимаю. Каждому нормальному человеку с эмпатией тяжело каждый день узнавать, как ракеты прилетели в чей-то дом, прямо в комнату, и убили там семью.

Тяжело читать о расстреле эвакуационной колонны с надписью "Дети". Невероятно осознавать, что каждый день в Украине погибают два ребенка.

Тяжело смотреть на фотографии изуродованных городов, на пропасть вместо окон, на людей в больницах, травмированных от минно-взрывных ранений".

Детали: Елена Зеленская призвала выпускников Аспен Института использовать свое лидерство, чтобы Украина продолжала иметь союзников, чтобы правда о жестокости и цинизме России постоянно звучала на мировой арене.

Первая леди отметила, что ее обращение прозвучало в Чехии, которая будет председательствовать в ЕС, когда там будет решаться судьба членства для Украины.

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По мнению Зеленской, несмотря на войну Украине следует дать шанс на членство в ЕС, потому что война идет за защиту Евросоюза и европейские ценности также, за право людей свободно жить в своей стране.

Прямая речь: "Если может быть более антиевропейская сила сейчас, мы ей противостоим. Если сейчас ЕС откажет Украине, Россия воспримет это как желаемую победу над всей Европой, а еще поймет, что в Европе нет единства. Мир не может сделать агрессору такой подарок. Хотя бы ради собственной безопасности.

Если не устоим мы, война продвинется дальше".

Темы: войнадетиевроинтеграцияЕС
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