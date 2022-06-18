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У Кишиневі почалося перше в історії спільне засідання парламентів Румунії та Молдови

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 11:36

У Палаці Республіки в молдовській столиці Кишиневі в суботу почалося перше в історії спільне засідання парламентів Румунії та Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У засіданні беруть участь усі партії Молдови за винятком опозиційного Блоку комуністів і соціалістів, який назвав засідання неконституційним. Також у залі присутня президентка країни Мая Санду.

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З боку Румунії в засіданні беруть участь глави обох палат – Марчел Чолаку та Флорін Кицу, а також голови парламентських груп, комісій Сенату та Палати депутатів.

Очікується, що наприкінці засідання буде ухвалено спільну декларацію законодавчих органів двох країн.

Засідання парламентів є повторенням "Сфатул Церій" – органу, який існував у 1917–1918 роках і проголосив тоді об'єднання Румунії та Молдови.

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Нагадаємо, що у 2016 році в Молдові відбувся конгрес "Сфатул Церій-2", в результаті якого була ухвалена декларація про необхідність об'єднання Молдови і Румунії та "дорожня карта" об'єднання.

У документах позначена бажана дата об'єднання двох країн – 2018 рік, і необхідні для цього дії: територіальна реформа (перехід від районів до повітів), об'єднання поліції, уряду, перехід Молдови на євро.

Про плани провести спільне засідання парламентів Молдови та Румунії 6 червня повідомив спікер молдовського парламенту Ігор Гросу.

Він заявив, що Румунія "завжди була на боці Молдови" та назвав спільне засідання сигналом підтримки нинішньої влади.

Дивіться відео на YouTube-каналі "Європейської правди": Молдова: від армії РФ до суперечок з Києвом. Відповіді на головні запитання про сусідню державу.

Теми: МолдоваРумунія
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