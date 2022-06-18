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В Кишиневе началось первое в истории совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 11:36

Во Дворце Республики в молдавской столице Кишиневе в субботу началось первое в истории совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В заседании принимают участие все партии Молдовы, за исключением оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, который назвал заседание неконституционным. Также в зале присутствует президент страны Мая Санду.

Со стороны Румынии в заседании принимают участие главы обеих палат – Марчел Чолаку и Флорин Кицу, а также главы парламентских групп, комиссий Сената и Палаты депутатов.

Ожидается, что в конце заседания будет принята совместная декларация законодательных органов двух стран.

Заседание парламентов является повторением "Сфатул Церий" – органа, существовавшего в 1917–1918 годах и провозгласившего тогда объединение Румынии и Молдовы.

Напомним, что в 2016 году в Молдове состоялся конгресс "Сфатул Церий-2", в результате которого была принята декларация о необходимости объединения Молдовы и Румынии и "дорожная карта" объединения.

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В документах указана желаемая дата объединения двух стран – 2018 год, и необходимые для этого действия: территориальная реформа (переход от районов к уездам), объединение полиции, правительства, переход Молдовы на евро.

О планах провести совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии 6 июня сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Он заявил, что Румыния "всегда была на стороне Молдовы" и назвал совместное заседание сигналом поддержки нынешней власти.

Смотрите видео на YouTube-канале Европейской правды: Молдова: от армии РФ до споров с Киевом. Ответы на главные вопросы о соседнем государстве.

Темы: МолдоваРумыния
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