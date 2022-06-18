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Російський Су-25 збили "Іглою" на Донеччині – 72 ОМБр

Роман ПетренкоСубота, 18 червня 2022, 11:41
фото ілюстративне

В Донецькій області військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25.

Джерело: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Дослівно: "Ми знову на Донеччині.

І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше.

Су-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба".

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Теми: Донецька областьЗбройні силивійнаРосія
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