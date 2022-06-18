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Российский Су-25 сбили "Иглой" в Донецкой области – 72 ОМБр

Роман ПетренкоСуббота, 18 июня 2022, 11:41
Российский Су-25 сбили Иглой в Донецкой области – 72 ОМБр

В Донецкой области 18 июня военные 72 ОМБр им. Черных Запорожцев сбили с ПЗРК "Игла" российский самолет Су-25.

Источник: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Дословно: "Мы снова на Донетчине.

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И снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только из нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше.

Су-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Ударился громко и ярко. Ибо в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба".

Темы: Донецкая областьВооруженные силывойнаРосcия
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