Российский Су-25 сбили "Иглой" в Донецкой области – 72 ОМБр

В Донецкой области 18 июня военные 72 ОМБр им. Черных Запорожцев сбили с ПЗРК "Игла" российский самолет Су-25.

Источник: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Дословно: "Мы снова на Донетчине.

И снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только из нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше.

Су-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Ударился громко и ярко. Ибо в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба".