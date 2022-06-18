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Міноборони закликає не публікувати інформацію про лікарні, де лікують бійців

Олена РощінаСубота, 18 червня 2022, 11:46
Мобільний шпитаь, фото Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не викладати публічно інформацію про лікарні, в яких лікують військовослужбовців, аби не наражати їх на небезпеку.

Джерело :пост Ганни Маляр у Facebook

Пряма мова "Давайте знову про це поговоримо, шановні журналісти та всі, хто викладає публічно інформацію. Не треба в умовах війни в сюжетах і текстах  називати назву лікувального закладу та населений пункт, де він знаходиться. Чому? Тому що ворог зацікавлений знищити лікувальні заклади, в яких лікують та ставлять у стрій військових".

Деталі: Маляр пояснила, як краще висвітлювати такі теми:

  • лікарів показувати зі спини, щоб не наражати їх на особисту небезпеку;
  • лікувальний заклад знімати без розпізнавальних ознак, щоб не було зрозуміло, де це;
  • назву закладу не називати – казати "в одній з лікарень України або в одній з лікарень на півдні"

Заступниця міністра уточнила, що Google maps, на відміну від людей, не розповідає, що в середині закладу, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить, який потік поранених, а також "не дякує конкретному медичному закладу за порятунок життів та не розкриває місце і роль закладу у системі під час воєнного стану".

Пряма мова: "Просто повірте військовим, що детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад, у якому лікують військових та цивільних поранених, наражає на небезпеку всіх – сам заклад, лікарів і пацієнтів.

Спонукав на допис сьогоднішній ранковий сюжет в Марафоні про одну з обласних лікарень у великому місті – з усіма подробицями, наче для розвідки ворога знімали сюжет".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Маляр показала фотографії одного й того ж шпиталю до й після оприлюднення інформації про нього

 
 
 

Теми: війнаМіноборонимедицина
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