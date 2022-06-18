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Минобороны призывает не публиковать информацию о больницах, где лечат бойцов

Елена РощинаСуббота, 18 июня 2022, 11:46
Мобильный госпиталь, фото Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не выкладывать публично информацию о больницах, в которых лечат военнослужащих, чтобы не подвергать их опасности.

Источник: пост Анны Маляр в Facebook

Прямая речь "Давайте опять поговорим об этом, уважаемые журналисты и все, кто выкладывает публично информацию. Не нужно в условиях войны в сюжетах и ​​текстах называть название лечебного учреждения и населенный пункт, где он находится. Почему? Потому что враг заинтересован уничтожить лечебные учреждения, где лечат и ставят в строй военных".

Детали: Маляр объяснила, как лучше освещать следующие темы:

  • врачей показывать со спины, чтобы не подвергать их личной опасности;
  • лечебное учреждение снимать без опознавательных признаков, чтобы не было понятно, где это;
  • название заведения не называть – говорить "в одной из больниц Украины или в одной из больниц на юге"

Замминистра уточнила, что Google maps, в отличие от людей, не рассказывает, что внутри учреждения, какие операции проводятся, кто из врачей их делает, какой поток раненых, а также "не благодарит конкретное медицинское учреждение за спасение жизней и не раскрывает место и роль заведения в системе во время военного положения".

Прямая речь: "Просто поверьте военным, что детальное обнародование информации о лечебном учреждении, в котором лечат военных и гражданских раненых, подвергает опасности всех – само заведение, врачей и пациентов.

Побудил к сообщению сегодняшний утренний сюжет в Марафоне об одной из областных больниц в большом городе – со всеми подробностями, как для разведки врага снимали сюжет".

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Детали: Маляр показала фотографии одного и того же госпиталя до и после обнародования информации о нем.

 
 
 

Темы: войнаМиноборонымедицина
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