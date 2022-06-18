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Шольц про кандидатський статус України: спробуємо отримати 27 "так" на саміті ЄС

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 12:20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв подальшу допомогу Україні і висловив сподівання, що лідери ЄС на саміті досягнуть домовленості щодо статусу країни кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Про це він сказав у відеозверненні у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

Олаф Шольц пообіцяв Україні подальшу допомогу в боротьбі з Росією

 "Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Ми продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України" - сказав він.

Канцлер сказав, що зараз йдеться про поєднання солідарності з перспективою.

"Оскільки багато хто бореться за свободу та демократію в Україні, вони хочуть знати, що це приведе до Європи" - заявив він, зазначивши, що для України необхідний статус кандидата на вступ до ЄС.

"Тепер ми поговоримо про це в Брюсселі. Вже в четвер. І спробуємо отримати "так" 27 разів на конкретне рішення, спільне рішення Європейського Союзу, яке також відкриває цю перспективу" - заявив Шольц.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Читайте також: "Операція Шольц". З якими умовами Україні відкрили двері в ЄС та хто змінив думку Німеччини.

Дивіться також відео: 7 умов та крок до членства: що у рішенні про статус кандидата в ЄС записав Брюссель.

Теми: ШольцНімеччина
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