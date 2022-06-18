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Шольц о кандидатском статусе Украины: попытаемся получить 27 "да" на саммите ЕС

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 12:20

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал дальнейшую помощь Украине и выразил надежду, что лидеры ЕС на саммите достигнут договоренности о статусе страны кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Об этом он сказал в видеообращении в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую помощь в борьбе с Россией

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 "Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем восстановить Украину. Мы будем продолжать поставлять оружие, которое крайне необходимо для защиты независимости Украины", - сказал он.

Канцлер сказал, что сейчас речь идет о сочетании солидарности с перспективой.

"Поскольку многие борются за свободу и демократию в Украине, они хотят знать, что это приведет в Европу", - заявил он, отметив, что для Украины необходим статус кандидата на вступление в ЕС.

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"Теперь мы поговорим об этом в Брюсселе. Уже в четверг. И попытаемся получить да 27 раз на конкретное решение, совместное решение Европейского Союза, которое также открывает эту перспективу" - заявил Шольц.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Читайте также: "Операция Шольц". С какими условиями Украине открыли двери в ЕС и кто изменил мнение Германии.

Смотрите также видео: 7 условий и шаг к членству: что в решении статуса кандидата в ЕС записал Брюссель.

Темы: ШольцГермания
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