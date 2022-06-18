НГУ та ЗСУ артою знищили бронетехніку росіян на Харківщині
Субота, 18 червня 2022, 12:41
Аеророзвідка Нацгвардії виявила ворожу техніку та передала координати артилеристам Збройних сил України, які уразили три багатоцільові легкоброньовані тягачі, один вивели з ладу.
Джерело: Нацгвардія
Дослівно: "Ми добре налагодили кооперацію з "артою" Збройних сил. Це дозволяє максимально ефективно діяти у районі нашої відповідальності. Та ми не лише виявляємо пріоритетні цілі, але й корегуємо вогонь та фіксуємо його результат".
Деталі: Наразі невідомо, коли саме завдали удару.
У НГУ пояснили, що не спішать з оприлюдненням результатів співпраці з міркувань безпеки.