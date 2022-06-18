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НГУ та ЗСУ артою знищили бронетехніку росіян на Харківщині

Роман ПетренкоСубота, 18 червня 2022, 12:41
НГУ та ЗСУ артою знищили бронетехніку росіян на Харківщині
скріншот

Аеророзвідка Нацгвардії виявила ворожу техніку та передала координати артилеристам Збройних сил України, які уразили три багатоцільові легкоброньовані тягачі, один вивели з ладу.

Джерело: Нацгвардія

Дослівно: "Ми добре налагодили кооперацію з "артою" Збройних сил. Це дозволяє максимально ефективно діяти у районі нашої відповідальності. Та ми не лише виявляємо пріоритетні цілі, але й корегуємо вогонь та фіксуємо його результат".

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Деталі: Наразі невідомо, коли саме завдали удару.

У НГУ пояснили, що не спішать з оприлюдненням результатів співпраці з міркувань безпеки.

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Теми: НацгвардіяЗбройні силиХарківська областьвійна
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