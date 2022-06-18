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НГУ и ВСУ артой уничтожили бронетехнику россиян в Харьковской области

Роман ПетренкоСуббота, 18 июня 2022, 12:41
НГУ и ВСУ артой уничтожили бронетехнику россиян в Харьковской области
скриншот

Аэроразведка Нацгвардии обнаружила вражескую технику и передала координаты артиллеристам Вооруженных сил Украины, которые поразили три многоцелевых легкобронированных тягача, один вывели из строя.

Источник: Нацгвардия

Дословно: "Мы хорошо наладили кооперацию с артой Вооруженных сил. Это позволяет максимально эффективно действовать в нашей ответственности. Но мы не только обнаруживаем приоритетные цели, но и корректируем огонь и фиксируем его результат".

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Детали: Пока неизвестно, когда именно нанесли удар.

В НГУ объяснили, что не спешат с обнародованием результатов сотрудничества по соображениям безопасности.

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Темы: НацгвардияВооруженные силыХарьковская областьвойна
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