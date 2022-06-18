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Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу: є постраждалі

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 13:27

Росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу, є руйнування та постраждалі.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі".

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Деталі: Він додав, що більш детальну інформацію повідомить пізніше та закликав мешканців нічого не викладати у соцмережі.

Теми: Кривий Рігвійна
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