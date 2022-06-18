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Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: есть пострадавшие – Вилкул

Ирина БалачукСуббота, 18 июня 2022, 13:27

Россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, есть разрушения и пострадавшие.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие".

Детали: Он добавил, что более детальную информацию сообщит позже и призвал жителей ничего не выкладывать в соцсети.

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Темы: Кривой Рогвойна
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