Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: есть пострадавшие – Вилкул
Суббота, 18 июня 2022, 13:27
Россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, есть разрушения и пострадавшие.
Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Прямая речь Вилкула: "В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие".
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Детали: Он добавил, что более детальную информацию сообщит позже и призвал жителей ничего не выкладывать в соцсети.