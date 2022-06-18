Зеленський приїхав у Миколаїв
Президент Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину і провів у Миколаєві нараду щодо поточної ситуації в регіоні.
Джерело: Зеленський у Telegram, Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги України".
Деталі: В ОП також повідомили, що представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.
Учасники наради окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ "Примор’я" та його оборонним потребам.
Крім того, Зеленський нагородив голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а мера Миколаєва Олександра Сєнкевича – орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Президент також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.