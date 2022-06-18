Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський приїхав у Миколаїв

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 13:53
Зеленський приїхав у Миколаїв
Зеленський у Миколаєві. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину і провів у Миколаєві нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Джерело: Зеленський у Telegram, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги України".

Реклама:

Деталі: В ОП також повідомили, що представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.

Учасники наради окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ "Примор’я" та його оборонним потребам.

Крім того, Зеленський нагородив голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а мера Миколаєва Олександра Сєнкевича –  орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

ВІДЕО ДНЯ

Президент також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.

Теми: ЗеленськийМиколаїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: