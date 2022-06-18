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Зеленський приїхав у Миколаїв

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 13:53
Зеленський у Миколаєві. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину і провів у Миколаєві нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Джерело: Зеленський у Telegram, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги України".

Деталі: В ОП також повідомили, що представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.

Учасники наради окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ "Примор’я" та його оборонним потребам.

Крім того, Зеленський нагородив голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а мера Миколаєва Олександра Сєнкевича –  орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Президент також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.

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Теми: ЗеленськийМиколаїввійна
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