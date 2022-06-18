Зеленский приехал в Николаев

Зеленский в Николаеве. Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский посетил Николаевщину и провел в Николаеве совещание относительно текущей ситуации в регионе.

Источник: Зеленский в Telegram, Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Наша Николаевщина. Совещание по важным вопросам региона. Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам из суши и моря. Не перестаем работать ради победы Украины".

Детали: В ОП также сообщили, что представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря.

Участники совещания особое внимание уделили материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск "Приморья" и их оборонным нуждам.

Кроме того, Зеленский наградил главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а мэра Николаева Александра Сенкевича – орденом "За мужество" ІІІ степени.

Президент также присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову.