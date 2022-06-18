Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон: Важливо підтримувати Україну, навіть якщо у світі є "втома" від неї

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 14:28

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Лондону важливо й надалі підтримувати Київ у довгостроковій перспективі, додавши, що у світі може настати "втома від України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Росіяни дюйм за дюймом просуваються в Україні, тому нам життєво важливо показати, що ми знаємо правду, а саме: Україна може перемогти і переможе", – сказав Джонсон.

"Коли почнеться втома від України, дуже важливо показати, що ми з ними (Україною) у довгостроковій перспективі й забезпечуємо їх необхідною стратегічною стійкістю", – додав британський прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю прибув до України з неоголошеним візитом.

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, сторони під час зустрічі обговорили "необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі".

За підсумками переговорів Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському масштабну програму підготовки українських військових на британській території.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, британський прем'єр заявив, що переговори з Росією можуть відбутися лише за умови повного виведення її військ з території України.

Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
Головне сьогодні

Південь: українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки

Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ

Джонсон пропонує Заходу план з 4 пунктів через затяжну війну в Україні

документОкупанти збираються встановити в Херсоні пам’ятник Катерині Другій

Єврокомісія пропонує скасувати статус кандидата, якщо Україна не робитиме реформ

Сєвєродонецьк: Цивільні відмовилися евакуюватися з укриттів "Азоту" – Гайдай

Усі новини...
Велика Британія
Глава МВС Британії натякнула на вихід із Ради Європи через рішення ЄСПЛ щодо мігрантів
Британська розвідка: російські війська відновили наступ на південь від Ізюма
Зеленський зводив Джонсона на екскурсію Києвом: прем'єру дали подарунок
Останні новини
04:32
Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями – посол
03:50
Південь: українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки
03:30
Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву п’ятьма "Калібрами" – ОК "Південь"
02:51
Командирів "Азова" вивезли в Росію для "слідчих дій" – росЗМІ
02:18
На Запоріжжі окупанти залякують рух опору смертною карою – голова ОВА
01:37
Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ
00:39
На сході ЗСУ знищили 87 загарбників і 2 ворожих пункти боєприпасів
00:10
На Донеччині росіяни вбили одного цивільного і поранили 11
23:43
Джонсон пропонує Заходу план з 4 пунктів через затяжну війну в Україні
23:11
Пентагон думає відправити в Україну ще чотири HIMARS – ЗМІ
Усі новини...