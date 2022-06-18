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Джонсон: Важливо підтримувати Україну, навіть якщо у світі є "втома" від неї

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 14:28

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Лондону важливо й надалі підтримувати Київ у довгостроковій перспективі, додавши, що у світі може настати "втома від України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Росіяни дюйм за дюймом просуваються в Україні, тому нам життєво важливо показати, що ми знаємо правду, а саме: Україна може перемогти і переможе", – сказав Джонсон.

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"Коли почнеться втома від України, дуже важливо показати, що ми з ними (Україною) у довгостроковій перспективі й забезпечуємо їх необхідною стратегічною стійкістю", – додав британський прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю прибув до України з неоголошеним візитом.

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, сторони під час зустрічі обговорили "необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі".

ВІДЕО ДНЯ

За підсумками переговорів Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському масштабну програму підготовки українських військових на британській території.

Крім того, британський прем'єр заявив, що переговори з Росією можуть відбутися лише за умови повного виведення її військ з території України.

Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
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