Джонсон: Важно поддерживать Украину, даже если в мире есть "усталость" от нее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Лондону важно и дальше поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, добавив, что в мире может наступить "усталость от Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Россияне дюйм за дюймом продвигаются по Украине, поэтому нам жизненно важно показать, что мы знаем правду, а именно: Украина может победить и победит", – сказал Джонсон.

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"Когда начнется усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе и обеспечиваем их необходимой стратегической устойчивостью", – добавил британский премьер.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".

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По итогам переговоров Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных на британской территории.

Кроме того, британский премьер заявил, что переговоры с Россией могут состояться только при условии полного вывода ее войск с территории Украины.