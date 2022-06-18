Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламенти Молдови та Румунії ухвалили спільну декларацію – згадали і про Україну

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 14:50

За підсумками першого в історії спільного засідання парламенти Румунії та Молдови в суботу ухвалили спільну декларацію, в якій зокрема засудили воєнну агресію Росії проти України та схвалили євроінтеграційне прагнення Кишинева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Спільна декларація починає з підкреслення того, що конкретна європейська перспектива Молдови є ключовим елементом подальших реформ, які "заохотять молдовське населення в часи крайньої незахищеності та матеріальних труднощів".

Також сторони "глибоко занепокоєні подіями у сфері безпеки в регіоні в контексті воєнного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року".

"Ми рішуче засуджуємо протиправну, неспровоковану і необґрунтовану агресію Російської Федерації проти України. Ми підтверджуємо повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосили парламентарі Молдови і Румунії.

Водночас вони підкреслили "зразковий спосіб, у який влада Румунії та Молдови із представниками громадянського суспільства прийняли велику кількість українських біженців".

"Республіка Молдова підтверджує, зокрема й цими зусиллями, що вона є державою із європейським покликанням, яка природно поділяє цінності, на яких засновано Європейський Союз", – наголошується в документі.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім того, Молдова і Румунія підтвердили прагнення продовжувати тісну співпрацю і координацію у сферах компетенції та спільного інтересу, зокрема безпековій, боротьбі з корупцією, культурі, освіті, економіці тощо.

Нагадаємо, перше в історії спільне засідання парламентів Румунії та Молдови відбулося в суботу вранці в Палаці Республіки Кишинева.

У засіданні брали участь усі партії Молдови за винятком опозиційного Блоку комуністів і соціалістів, який назвав засідання неконституційним. Також у залі була присутня президентка країни Мая Санду.

З боку Румунії в засіданні брали участь глави обох палат – Марчел Чолаку та Флорін Кицу, а також голови парламентських груп, комісій Сенату та Палати депутатів.

Дивіться відео на YouTube-каналі "Європейської правди": Молдова: від армії РФ до суперечок з Києвом. Відповіді на головні запитання про сусідню державу.

Теми: МолдоваРумунія
Головне сьогодні

Південь: українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки

Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ

Джонсон пропонує Заходу план з 4 пунктів через затяжну війну в Україні

документОкупанти збираються встановити в Херсоні пам’ятник Катерині Другій

Єврокомісія пропонує скасувати статус кандидата, якщо Україна не робитиме реформ

Сєвєродонецьк: Цивільні відмовилися евакуюватися з укриттів "Азоту" – Гайдай

Усі новини...
Молдова
У Кишиневі почалося перше в історії спільне засідання парламентів Румунії та Молдови
Єврокомісія пропонує надати Молдові статус кандидата в ЄС, а Грузії - відмовити
Лавров: Із Молдови намагаються зробити "другу Україну"
Останні новини
04:32
Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями – посол
03:50
Південь: українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки
03:30
Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву п’ятьма "Калібрами" – ОК "Південь"
02:51
Командирів "Азова" вивезли в Росію для "слідчих дій" – росЗМІ
02:18
На Запоріжжі окупанти залякують рух опору смертною карою – голова ОВА
01:37
Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ
00:39
На сході ЗСУ знищили 87 загарбників і 2 ворожих пункти боєприпасів
00:10
На Донеччині росіяни вбили одного цивільного і поранили 11
23:43
Джонсон пропонує Заходу план з 4 пунктів через затяжну війну в Україні
23:11
Пентагон думає відправити в Україну ще чотири HIMARS – ЗМІ
Усі новини...