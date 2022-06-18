Парламенти Молдови та Румунії ухвалили спільну декларацію – згадали і про Україну

За підсумками першого в історії спільного засідання парламенти Румунії та Молдови в суботу ухвалили спільну декларацію, в якій зокрема засудили воєнну агресію Росії проти України та схвалили євроінтеграційне прагнення Кишинева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Спільна декларація починає з підкреслення того, що конкретна європейська перспектива Молдови є ключовим елементом подальших реформ, які "заохотять молдовське населення в часи крайньої незахищеності та матеріальних труднощів".

Також сторони "глибоко занепокоєні подіями у сфері безпеки в регіоні в контексті воєнного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року".

"Ми рішуче засуджуємо протиправну, неспровоковану і необґрунтовану агресію Російської Федерації проти України. Ми підтверджуємо повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосили парламентарі Молдови і Румунії.

Водночас вони підкреслили "зразковий спосіб, у який влада Румунії та Молдови із представниками громадянського суспільства прийняли велику кількість українських біженців".

"Республіка Молдова підтверджує, зокрема й цими зусиллями, що вона є державою із європейським покликанням, яка природно поділяє цінності, на яких засновано Європейський Союз", – наголошується в документі.

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Окрім того, Молдова і Румунія підтвердили прагнення продовжувати тісну співпрацю і координацію у сферах компетенції та спільного інтересу, зокрема безпековій, боротьбі з корупцією, культурі, освіті, економіці тощо.

Нагадаємо, перше в історії спільне засідання парламентів Румунії та Молдови відбулося в суботу вранці в Палаці Республіки Кишинева.

У засіданні брали участь усі партії Молдови за винятком опозиційного Блоку комуністів і соціалістів, який назвав засідання неконституційним. Також у залі була присутня президентка країни Мая Санду.

З боку Румунії в засіданні брали участь глави обох палат – Марчел Чолаку та Флорін Кицу, а також голови парламентських груп, комісій Сенату та Палати депутатів.

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