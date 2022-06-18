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Парламенты Молдовы и Румынии приняли общую декларацию – упомянули и об Украине

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 14:50

По итогам первого в истории совместного заседания парламенты Румынии и Молдовы в субботу приняли совместную декларацию, в которой, в частности, осудили военную агрессию России против Украины и одобрили евроинтеграционное стремление Кишинева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Совместная декларация начинает с подчеркивания того, что конкретная европейская перспектива Молдовы является ключевым элементом дальнейших реформ, которые "поощрят молдавское население во времена крайней незащищенности и материальных затруднений".

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Также стороны "глубоко озабочены событиями в сфере безопасности в регионе в контексте военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года".

"Мы решительно осуждаем противоправную, неспровоцированную и необоснованную агрессию Российской Федерации против Украины. Мы подтверждаем полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ", - подчеркнули парламентарии Молдовы и Румынии.

В то же время они подчеркнули "примерный способ, которым власти Румынии и Молдовы с представителями гражданского общества приняли большое количество украинских беженцев".

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"Республика Молдова подтверждает, в том числе и этими усилиями, что она является государством с европейским призванием, которое естественно разделяет ценности, на которых основан Европейский Союз", – отмечается в документе.

Кроме того, Молдова и Румыния подтвердили стремление продолжать тесное сотрудничество и координацию в сферах компетенции и общего интереса, в частности, безопасности, борьбе с коррупцией, культуре, образовании, экономике и так далее.

Напомним, первое в истории совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы прошло в субботу утром во Дворце Республики Кишинева.

В заседании принимали участие все партии Молдовы, за исключением оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, который назвал заседание неконституционным. Также в зале присутствовала президент страны Мая Санду.

Со стороны Румынии в заседании принимали участие главы обеих палат – Марчел Чолаку и Флорин Кицу, а также главы парламентских групп, комиссий Сената и Палаты депутатов.

Темы: МолдоваРумыния
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