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Зеленський пропонує Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 15:26

Президент України Володимир Зеленський у суботу вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація про документ оприлюднена на сайті парламенту.

За даними джерел "Європейської правди", депутати Ради можуть розглянути законопроєкт у понеділок, 20 червня.

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Зазначимо, що вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році.

Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

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Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

Читайте також: Захист без гендера: як Україна зможе ратифікувати "конфліктну" Стамбульську конвенцію.

Теми: Зеленськийзаконодавство
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