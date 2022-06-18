Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский предлагает Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 15:26

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия, известной также как Стамбульская конвенция.

Как сообщает "Европейская правда", информация о документе обнародована на сайте парламента.

По данным источников "Европейской правды", депутаты Рады могут рассмотреть законопроект в понедельник, 20 июня.

Отметим, что требование ратификации Стамбульской конвенции непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка для утверждения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году.

Это первый подобный документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов церквей и консервативных политиков против употребленного в ней термина "гендер".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Защита без гендера: как Украина сможет ратифицировать "конфликтную" Стамбульскую конвенцию.

Темы: Зеленскийзаконодательство
Главное сегодня

Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники

Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск

Джонсон предлагает Западу план из 4 пунктов из-за затяжной войны в Украине

документОккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй

Еврокомиссия предлагает отменить статус кандидата, если Украина не будет проводить реформы

Северодонецк: Гражданские отказались эвакуироваться из укрытий "Азота" – Гайдай

Все новости...
Зеленский
После Николаевщины Зеленский прибыл на передовые позиции в Одесской области
Зеленский побывал на передовой и наградил военных
Зеленский приехал в Николаев
Последние новости
04:32
Украина получит немецкие гаубицы в ближайшие недели – посол
03:50
Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники
03:30
Вечером враг нанес удар по Николаеву пятью "Калибрами" – ОК "Юг"
02:51
Командиров "Азова" вывезли в Россию для "следственных действий" – росСМИ
02:18
На Запорожье оккупанты запугивают движение сопротивления смертной казнью – глава ОВА
01:37
Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск
00:39
На востоке ВСУ уничтожили 87 захватчиков и 2 вражеских пункта боеприпасов
00:10
В Донецкой области россияне убили одного гражданского и ранили 11
23:43
Джонсон предлагает Западу план из 4 пунктов из-за затяжной войны в Украине
23:11
Пентагон думает отправить в Украину еще четыре HIMARS – СМИ
Все новости...