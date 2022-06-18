Харків обстріляли ракетою, що лишає обманний слід – ЗМІ

Російські військові у суботу вдень обстріляли Харків. За попередньою інформацією, під удар потрапила промислова зона міста.

Джерело: Суспільне, ДСНС Харківської області

Обманна ціль з ракети "Іскандер", Харків, 18 червня. Фото: Суспільне Харків

Деталі: Як пише Суспільне, вибух пролунав близько 13:00. Водночас в місті оголосили повітряну тривогу.

За попередніми даними, ракета впала в Індустріальному районі Харкова. У цьому ж районі сапери ДСНС знайшли залишки так званої теплової пастки.

"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі", — розповів старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

Обманну ціль, що пробила асфальт, першими помітили перехожі — сприйняли її за снаряд, що не розірвався.

"Він не настільки вибуховий, але температура горіння велика і, якщо бути поблизу, можна отримати великі опіки", — розповів Педченко.

ВІДЕО ДНЯ

Головне управління ДСНС України у Харківській області повідомило, що 18 червня після чергового обстрілу житлових кварталів у Індустріальному районі міста Харкова саперами ДСНС були вилучені залишки ворожих вибухонебезпечних предметів.

фото ДСНС

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає, зазначили в ДСНС.