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Харьков обстреляли ракетой, оставляющей обманный след – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 18 июня 2022, 16:39
Харьков обстреляли ракетой, оставляющей обманный след – СМИ
Обманная цель ракеты "Искандер", Харьков, 18 июня. Фото: Суспільне Харків

Российские военные в субботу днем ​​обстреляли Харьков. По предварительной информации, под удар попала промышленная зона города.

Источник: Суспільне, ГСЧС Харьковской области

 
Обманная цель ракеты "Искандер", Харьков, 18 июня. Фото: Суспільне Харків

Детали: Как пишет Суспільне, взрыв прогремел около 13:00. В то же время в городе объявили воздушную тревогу.

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По предварительным данным, ракета упала в Индустриальном районе Харькова. В этом же районе саперы ГСЧС нашли остатки так называемой тепловой ловушки.

"Мы обнаружили обманную цель из ракеты "Искандер", маркировка ее 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели", - рассказал старший сапер группы пиротехнических работ Антон Педченко.

Обманную цель, пробившую асфальт, первыми заметили прохожие — приняли ее за неразорвавшийся снаряд.

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"Он не настолько взрывной, но температура горения велика и, если быть поблизости, можно получить большие ожоги", - рассказал Педченко.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что 18 июня после очередного обстрела жилых кварталов в Индустриальном районе города Харькова саперами ГСЧС были изъяты остатки вражеских взрывоопасных предметов.

 
фото ГСЧС

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, отметили в ГСЧС.

Темы: ХарьковвойнаГСЧС
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