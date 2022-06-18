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У Німеччині розглядають впровадження маскового режиму з жовтня по Великдень

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 17:00

Уряд Німеччини розробляє плани боротьби з поширенням Covid-19 взимку; одна з ідей – зробити обов’язковим носіння маски в приміщенні протягом шести місяців на рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

Плани, які інтенсивно обговорюються в канцелярії Німеччини, можуть призвести до того, що людям накажуть носити маски у всіх закритих громадських місцях протягом холодної половини року за так званою схемою "O-bis-O" (Oktober bis Ostern; жовтень-Великдень).

Ідея полягає в тому, щоб зробити носіння масок обов’язковим у зимові місяці, коли з початку пандемії кількість випадків Covid-19 була більшою. Повідомляється, що прихильники плану сподіваються, що він не тільки сповільнить поширення коронавірусу, але й перешкодить поширенню інших легеневих інфекцій у пору року, коли зараження грипом зазвичай високі.

Назва плану копіюватиме існуючі правила щодо дорожнього руху, які вимагають від німців використовувати зимові шини з жовтня до Великодня.

Такі правила, ймовірно, будуть застосовуватися в ресторанах, барах і магазинах. Незрозуміло, чи будуть вони знову введені в школах і садочках.

Наразі носіння маски є обов’язковим лише в громадському транспорті та в медичних закладах.

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План щодо масок може бути внесений в нову редакцію Закону про захист від інфекцій, термін дії якого закінчується у вересні.

Проте уряд, швидше за все, почекає висновків наукової комісії, перш ніж вирішити, які правила включити до наступної версії закону, а комісія має повідомити уряду до кінця місяця, які обмеження були ефективними.

Теми: Covid-2019Німеччина
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