Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині розглядають впровадження маскового режиму з жовтня по Великдень

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 17:00

Уряд Німеччини розробляє плани боротьби з поширенням Covid-19 взимку; одна з ідей – зробити обов’язковим носіння маски в приміщенні протягом шести місяців на рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

Плани, які інтенсивно обговорюються в канцелярії Німеччини, можуть призвести до того, що людям накажуть носити маски у всіх закритих громадських місцях протягом холодної половини року за так званою схемою "O-bis-O" (Oktober bis Ostern; жовтень-Великдень).

Реклама:

Ідея полягає в тому, щоб зробити носіння масок обов’язковим у зимові місяці, коли з початку пандемії кількість випадків Covid-19 була більшою. Повідомляється, що прихильники плану сподіваються, що він не тільки сповільнить поширення коронавірусу, але й перешкодить поширенню інших легеневих інфекцій у пору року, коли зараження грипом зазвичай високі.

Назва плану копіюватиме існуючі правила щодо дорожнього руху, які вимагають від німців використовувати зимові шини з жовтня до Великодня.

Такі правила, ймовірно, будуть застосовуватися в ресторанах, барах і магазинах. Незрозуміло, чи будуть вони знову введені в школах і садочках.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі носіння маски є обов’язковим лише в громадському транспорті та в медичних закладах.

План щодо масок може бути внесений в нову редакцію Закону про захист від інфекцій, термін дії якого закінчується у вересні.

Проте уряд, швидше за все, почекає висновків наукової комісії, перш ніж вирішити, які правила включити до наступної версії закону, а комісія має повідомити уряду до кінця місяця, які обмеження були ефективними.

Теми: Covid-2019Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Covid-2019
Південна Корея відклала послаблення обмежень через спалах COVID-19
Вчені з'ясували, яка поширена звичка збільшує ризик заразитися COVID-19
Вчені з’ясували, чому деякі люди безсимптомно переносять COVID-19
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: