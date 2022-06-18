В Германии рассматривают внедрение масочного режима с октября по Пасху

Правительство Германии разрабатывает планы по борьбе с распространением Covid-19 зимой; одна из идей – сделать обязательным ношение маски в помещении в течение шести месяцев в году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Local.

Планы, интенсивно обсуждаемые в канцелярии Германии, могут привести к тому, что людям прикажут носить маски во всех закрытых общественных местах в течение холодной половины года по так называемой схеме "O-bis-O" (Oktober bis Ostern; октябрь-Пасха).

Идея состоит в том, чтобы сделать ношение масок обязательным в зимние месяцы, когда с начала пандемии количество случаев Covid-19 было больше. Сообщается, что сторонники плана надеются, что он не только замедлит распространение коронавируса, но и воспрепятствует распространению других легочных инфекций в период года, когда заражения гриппом обычно высоки.

Название плана будет копировать существующие правила дорожного движения, которые требуют от немцев использовать зимние шины с октября до Пасхи.

Подобные правила, вероятно, будут применяться в ресторанах, барах и магазинах. Непонятно, будут ли они снова введены в школах и садах.

В настоящее время ношение маски обязательно только в общественном транспорте и в медицинских учреждениях.

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План по маскам может быть внесен в новую редакцию Закона о защите от инфекций, срок действия которого истекает в сентябре.

Однако правительство, скорее всего, подождет выводов научной комиссии, прежде чем решить, какие правила включить в следующую версию закона, а комиссия должна уведомить правительство до конца месяца, какие ограничения были эффективными.