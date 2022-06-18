Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

12 тисяч доларів для виїзду чоловіка за кордон: на Закарпатті викрили схему

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 17:14
фото Закарпатської облпрокуратури

На Закарпатті викрили жінку, яка обіцяла за 12 тисяч доларів США надати чоловікові довідку про непридатність до військової служби для перетину кордону.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

 
фото Закарпатської облпрокуратури

Дослівно: "За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури мешканку Чопа викрито на організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, жінка за 12 тисяч доларів США обіцяла надати громадянину довідку про непридатність до військової служби для подальшого безперешкодного перетину кордону через пункти пропуску. За домовленістю, половину суми чоловік мав сплатити наперед, а решту – після успішного виїзду за межі України".

Деталі: Уточнюється, що жінку викрили під час отримання 6 тисяч доларів США.

 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює відділ поліції № 1 Ужгородського райуправління поліції.

Теми: Закарпаттякордон
Головне сьогодні

Джонсон пропонує Заходу план з 4 пунктів через затяжну війну в Україні

документОкупанти збираються встановити в Херсоні пам’ятник Катерині Другій

Єврокомісія пропонує скасувати статус кандидата, якщо Україна не робитиме реформ

Сєвєродонецьк: Цивільні відмовилися евакуюватися з укриттів "Азоту" – Гайдай

Кадиров дорікнув країнам ОДКБ за "мовчання" про війну в Україні

Окупанти поширюють газети з фейковими заявами Залужного й Арестовича в Запорізькій області

Усі новини...
Закарпаття
Не овечка, а серйозний пес: у ДСНС показали собаку-рятувальника із Закарпаття
Закарпатські компанії не постачатимуть пальне в регіони, поки не подолають дефіцит в області
На Закарпатті за 7 тисяч доларів чоловікам робили фіктивну "інвалідність" для виїзду за кордон
Останні новини
02:18
На Запоріжжі окупанти залякують рух опору смертною карою – голова ОВА
01:37
Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ
00:39
На сході ЗСУ знищили 87 загарбників і 2 ворожих пункти боєприпасів
00:10
На Донеччині росіяни вбили одного цивільного і поранили 11
23:43
Джонсон пропонує Заходу план з 4 пунктів через затяжну війну в Україні
23:11
Пентагон думає відправити в Україну ще чотири HIMARS – ЗМІ
23:07
Українки взяли весь подіум у стрибках у висоту в Парижі
22:36
Командир "Азова" Денис Прокопенко передав свої обов’язки
22:24
фото, відеоВ районі Сєвєродонецька стався потужний вибух
21:59
відеоПарамедик Тайра записала перше відео після звільнення з полону
Усі новини...