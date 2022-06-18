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12 тисяч доларів для виїзду чоловіка за кордон: на Закарпатті викрили схему

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 17:14
12 тисяч доларів для виїзду чоловіка за кордон: на Закарпатті викрили схему
фото Закарпатської облпрокуратури

На Закарпатті викрили жінку, яка обіцяла за 12 тисяч доларів США надати чоловікові довідку про непридатність до військової служби для перетину кордону.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

 
фото Закарпатської облпрокуратури

Дослівно: "За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури мешканку Чопа викрито на організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).

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За даними слідства, жінка за 12 тисяч доларів США обіцяла надати громадянину довідку про непридатність до військової служби для подальшого безперешкодного перетину кордону через пункти пропуску. За домовленістю, половину суми чоловік мав сплатити наперед, а решту – після успішного виїзду за межі України".

Деталі: Уточнюється, що жінку викрили під час отримання 6 тисяч доларів США.

 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює відділ поліції № 1 Ужгородського райуправління поліції.

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Теми: Закарпаттякордон
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