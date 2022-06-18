12 тысяч долларов для выезда мужчины за границу: на Закарпатье разоблачили схему

На Закарпатье разоблачили женщину, которая обещала за 12 тысяч долларов США предоставить мужчине справку о непригодности к воинской службе для пересечения границы.

Источник: Офис Генерального прокурора

фото Закарпатской облпрокуратуры

Дословно: "При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры жительница Чопа разоблачена на организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу во время действия военного положения (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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По данным следствия, женщина за 12 тысяч долларов США обещала предоставить гражданину справку о непригодности к воинской службе для дальнейшего беспрепятственного пересечения границы через пункты пропуска. Согласно договоренности, половину суммы мужчина должен был заплатить заранее, а остальное – после успешного выезда за пределы Украины".

Детали: Уточняется, что женщину уличили при получении 6 тысяч долларов США.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет отдел полиции № 1 Ужгородского райуправления полиции.