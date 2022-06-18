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Сотні британських десантників не допустили до навчань НАТО через участь в оргії

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 18:12

Сотням британських десантників заборонили участь у щорічних навчаннях  НАТО на Балканах після того, як з’явилися відео оргії у військових казармах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

У листі до генералів і командуючих офіцерів новий глава армії генерал Патрік Сандерс заявив, що не хоче "ризикувати місією або репутацією британської армії", відправляючи їх за кордон.

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Цього місяця з’ясувалося, що вісім десантників з 16-ї десантно-штурмової бригади були поміщені під поліцейське розслідування після появи відео, на якому вони за спільною згодою влаштували оргію з цивільною жінкою в казармах Мервілла в Колчестері, в той час як десятки інших спостерігали.

Незважаючи на те, що військова поліція не виявила факту злочину, Сандерс заявив, що ця діяльність може бути витлумачена як "приниження жінок" і що вона суперечить армійським цінностям і стандартам.

Жінку з відео за п’ять місяців нелегально ввозили в казарми 31 раз. Зазначається, що останній інцидент стався після низки інших випадків поганої поведінки під час навчань у Північній Македонії в травні, коли британських десантників звинуватили в "непрофесійній поведінці".

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Щорічне розміщення на Балканах розраховано на 10-денні навчання з союзниками по НАТО, хоча зазвичай війська залишаються на місцях більше одного місяця. Понад 400 десантників зазвичай прямують до Боснії і Косово. Цього року вони втратять платню і премію, яка зазвичай їм належить за закордонні місії.

Натомість їх просять використати місяць, щоб "поміркувати про те, де вони не досягли того, що ми всі очікуємо від нашої армії". Кажуть, що обговорюються варіанти заміни батальйону іншим.

Минулого року був також секс-скандал німецьким контингентом у Литві

Як відомо, у 2020 розгорівся скандал через участь в гей-оргії угорського євродепутата, який позиціонував себе як гомофоба. Тоді  організатор гей-вечірок у Брюсселі розповів, що у нього бували і політики з Польщі та України.

Теми: НАТОВелика Британіяскандал
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