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Сотни британских десантников не допустили к учениям НАТО из-за участия в оргии

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 18:12

Сотням британских десантников запретили участие в ежегодных учениях НАТО на Балканах после того, как появились видео оргии в военных казармах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

В письме генералам и командующим офицерам новый глава армии генерал Патрик Сандерс заявил, что не хочет "рисковать миссией или репутацией британской армии", отправляя их за границу.

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В этом месяце выяснилось, что восемь десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады были помещены под полицейское расследование после появления видео, на котором они по общему согласию устроили оргию с гражданской женщиной в казармах Мервилла в Колчестере, в то время как десятки других .

Несмотря на то, что военная полиция не обнаружила факт преступления, Сандерс заявил, что эта деятельность может быть истолкована как "унижение женщин" и что она противоречит армейским ценностям и стандартам.

Женщину с видео за пять месяцев нелегально ввозили в казармы 31 раз. Отмечается, что последний инцидент произошел после других случаев плохого поведения во время учений в Северной Македонии в мае, когда британских десантников обвинили в "непрофессиональном поведении".

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Ежегодное размещение на Балканах рассчитано на 10-дневные учения с союзниками по НАТО, хотя обычно войска остаются на местах более одного месяца. Более 400 десантников обычно направляются в Боснию и Косово. В этом году они потеряют плату и премию, обычно им принадлежит за зарубежные миссии.

Вместо этого их просят использовать месяц, чтобы "поразмыслить о том, где они не достигли того, что мы все ожидаем от нашей армии". Говорят, что обсуждаются варианты замены батальона другим.

В прошлом году был также секс-скандал немецким контингентом в Литве.

Как известно, в 2020 году разгорелся скандал из-за участия в гей-оргии венгерского евродепутата, который позиционировал себя как гомофоба. Тогда организатор гей-вечеринок в Брюсселе рассказал, что у него бывали и политики из Польши и Украины

Темы: НАТОВеликобританияскандал
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