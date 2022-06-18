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В одній зі спортшкіл Латвії покарали 40% тренерів: не володіють латиською

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 19:17

У латвійському місті Дауґавпілс Центр державної мови виявив, що в одній зі спортивних шкіл 23 із 57 тренерів, тобто 40%, недостатньо володіють латиською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Латвійське телебачення.

Зазначається, що тренерів притягнули до адміністративної відповідальності.

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У Центрі державної мови зазначили, що випадок у спортивній школі Дауґавпілса – це найбільша кількість порушень мовного законодавства в межах однієї установи.

Виконувачка обов’язків директора спортивної школи заявила, що всіх викладачів, які не зможуть скласти тест на знання латиської, з 1 вересня буде звільнено.

Попередній директор школи раніше написав заяву про відставку, коли не зміг довести належного рівня володіння латиською мовою.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше кабінет міністрів Латвії підтримав поправки до закону про освіту стосовно переведення всієї освітньої системи на латиську мову до 2025 року.

Теми: Латвія
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