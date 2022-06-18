Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В одній зі спортшкіл Латвії покарали 40% тренерів: не володіють латиською

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 19:17

У латвійському місті Дауґавпілс Центр державної мови виявив, що в одній зі спортивних шкіл 23 із 57 тренерів, тобто 40%, недостатньо володіють латиською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Латвійське телебачення.

Зазначається, що тренерів притягнули до адміністративної відповідальності.

У Центрі державної мови зазначили, що випадок у спортивній школі Дауґавпілса – це найбільша кількість порушень мовного законодавства в межах однієї установи.

Виконувачка обов’язків директора спортивної школи заявила, що всіх викладачів, які не зможуть скласти тест на знання латиської, з 1 вересня буде звільнено.

Попередній директор школи раніше написав заяву про відставку, коли не зміг довести належного рівня володіння латиською мовою.

Нагадаємо, раніше кабінет міністрів Латвії підтримав поправки до закону про освіту стосовно переведення всієї освітньої системи на латиську мову до 2025 року.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Латвія
Головне сьогодні

Джонсон пропонує Заходу план з 4 пунктів через затяжну війну в Україні

документОкупанти збираються встановити в Херсоні пам’ятник Катерині Другій

Єврокомісія пропонує скасувати статус кандидата, якщо Україна не робитиме реформ

Сєвєродонецьк: Цивільні відмовилися евакуюватися з укриттів "Азоту" – Гайдай

Кадиров дорікнув країнам ОДКБ за "мовчання" про війну в Україні

Окупанти поширюють газети з фейковими заявами Залужного й Арестовича в Запорізькій області

Усі новини...
Латвія
У Латвії хочуть заборонити РФ і Білорусі володіти важливими підприємствами
Глава МЗС Латвії: Не варто надто хвилюватись через емоційне благополуччя агресора
Латвія заборонила всі телеканали РФ до закінчення війни і повернення Криму Україні
Останні новини
02:18
На Запоріжжі окупанти залякують рух опору смертною карою – голова ОВА
01:37
Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ
00:39
На сході ЗСУ знищили 87 загарбників і 2 ворожих пункти боєприпасів
00:10
На Донеччині росіяни вбили одного цивільного і поранили 11
23:43
Джонсон пропонує Заходу план з 4 пунктів через затяжну війну в Україні
23:11
Пентагон думає відправити в Україну ще чотири HIMARS – ЗМІ
23:07
Українки взяли весь подіум у стрибках у висоту в Парижі
22:36
Командир "Азова" Денис Прокопенко передав свої обов’язки
22:24
фото, відеоВ районі Сєвєродонецька стався потужний вибух
21:59
відеоПарамедик Тайра записала перше відео після звільнення з полону
Усі новини...