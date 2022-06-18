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В одной из спортшкол Латвии наказали 40% тренеров: не владеют латышским

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 19:17

В латвийском городе Даугавпилс Центр государственного языка обнаружил, что в одной из спортивных школ 23 из 57 тренеров, то есть 40%, недостаточно владеют латышским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на латвийское телевидение.

Отмечается, что тренеры были привлечены к административной ответственности.

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В Центре государственного языка отметили, что случай в спортивной школе Даугавпилса – это наибольшее количество нарушений языкового законодательства в пределах одного учреждения.

Исполняющая обязанности директора спортивной школы заявила, что все преподаватели, которые не смогут сдать тест на знание латышского, с 1 сентября будут уволены.

Предыдущий директор школы ранее написал заявление об отставке, когда не смог доказать должного уровня владения латвийским языком.

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Напомним, ранее кабинет министров Латвии поддержал поправки к закону об образовании по переводу всей образовательной системы на латышский язык до 2025 года.

Темы: Латвия
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