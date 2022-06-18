У портах Одещини заблоковано 39 суден із 14 країн – нарада з Зеленським

На сьогодні через російську агресію в портах Одеської області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко під час наради за участю президента Володимира Зеленського на Одещині, повідомляє сайт президента, Марченко у відеозверненні

Деталі: Марченко проінформував учасників наради про заходи з оборони регіону.

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Також ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

На нараді також заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області. Повідомляється, що жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури.

Сам Марченко у відеозверненні висловив упевненість, що "завдяки підтримці глави держави та нашої спільної праці проблемні питання будуть вирішені, а наші порти будуть розблоковані і продовжать свою роботу".

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Зеленський під час поїздки на Одещину також оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу, і пообіцяв його відновити.

Дослівно Зеленський: "Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла".