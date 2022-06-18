В портах Одесщины заблокировано 39 судов из 14 стран – совещание с Зеленским

На сегодняшний день из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко во время совещания с участием президента Владимира Зеленского в Одесской области, сообщает сайт президента, Марченко в видеообращении

Детали: Марченко проинформировал участников совещания о мерах по обороне региона.

Также говорилось о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области. По словам Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

На совещании также заслушали информацию о последствиях ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области. Сообщается, что жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Сам Марченко в видеообращении выразил уверенность, что "благодаря поддержке главы государства и нашей совместной работы проблемные вопросы будут решены, а наши порты будут разблокированы и продолжат свою работу".

Зеленский во время поездки в Одесскую область также осмотрел жилой дом, который был поврежден 23 апреля в результате вражеского ракетного обстрела, и пообещал его восстановить.

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Дословно Зеленский: "Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Мы должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в свое жилье".